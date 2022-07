EK voetbal | Bekijk hier het complete programma en alle uitslagen

Opnieuw een oefencam­pag­ne vol obstakels: is Ajax nu wél klaar voor de clash met PSV?

Voor Ajax vorig jaar keihard werd gevloerd in de supercup (0-4) klaagde trainer Erik ten Hag over de fysieke staat van zijn EK-gangers. Hoe staat de kampioen er nu voor? ,,Ik denk dat we er klaar voor zijn”, stelt Davy Klaassen, na een voorbereiding waarin ook de nieuwe coach lang geen complete groep had en moest improviseren.

29 juli