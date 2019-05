EK -17 leert: ‘Bastion Oranje’ KNVB gesloopt

'Justitiële dwaling' Raiola direct in beroep na schorsing van drie maanden in Italië

9 mei De in het Nederlands betaald voetbal invloedrijke spelersmakelaar Mino Raiola mag tussen 9 mei en 9 augustus geen werkzaamheden in Italië verrichten. Dat heeft de Italiaanse voetbalbond in een officiële verklaring laten weten. De Federazione Italiana Giuoco Calcio meldt ook dat zijn neef Vicenzo is geschorst. Hij moet 2 maanden ‘brommen’. Een en ander zou op papier gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld PSV en Ajax, maar hoe het in de praktijk uitpakt is afwachten.