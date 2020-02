Eiting geniet van rentree bij Ajax: ‘Ik wilde niets missen’

Eiting leek vorig seizoen al voorbestemd voor een basisplaats in de hoofdmacht van Ajax. Hij kreeg aanvankelijk veel speeltijd. Daarna even wat minder, totdat hij in de winterstop tijdens een trainingskamp in de Verenigde Staten een zware knieblessure opliep. ,,Ik voelde aanvankelijk niets’, weet hij nog. ,,Maar ik zag mijn knie dikker en dikker worden. Ja, dan weet je dat het fout is.”

De middenvelder, geboren en getogen in Amsterdam, moest zich laten opereren en een lange revalidatie volgde. Terwijl zijn ploeggenoten stuntten tegen Real Madrid en Juventus in de Champions League en de landstitel en de KNVB-beker veroverden, werkte hij aan zijn herstel. Vaak eenzaam en alleen, met de hoop dat alles weer goed zou komen.

Trainer Erik ten Hag was Eiting nog niet vergeten toen Ajax zich na een korte vakantie op het huidige seizoen moest voorbereiden. “Ik heb hem niet voor niets het shirt met nummer acht gegeven”, hintte hij naar een mogelijke basisplaats voor de inmiddels 21-jarige middenvelder. “Maar hij bleef blessuregevoelig en viel weer even weg.”

Vanaf november speelde Eiting bijna wekelijks voor Jong Ajax. ,,En tijdens ons trainingskamp in Qatar heeft hij mij echt weer overtuigd”, erkende Ten Hag die de afgelopen weken moest puzzelen op zijn middenveld omdat Hakim Ziyech geblesseerd raakte en Lisandro Martínez de afwezige Daley Blind achterin moest vervangen. Vorige week tegen FC Groningen mocht Siem de Jong nog starten, zonder het gewenste resultaat. Tegen PSV was het de beurt aan Eiting. ,,En hij deed het goed”, zei Ten Hag. ,,Hij was onze regisseur.”

Eiting glimlachte van oor tot oor toen hij na een ereronde van het veld liep. ,,Ik mocht al in de beker starten tegen Spakenburg. Maar dit was een competitiewedstrijd en nog wel tegen PSV. Dit blijft voor mij een topper, ongeacht de stand op de ranglijst. Plotseling weet ik weer waar ik het allemaal voor heb gedaan”, zei hij. ,,En wat ik allemaal heb gemist. Het was prachtig om weer eens in sfeervol stadion te spelen. Al die mensen die ons steunden en na het laatste fluitsignaal al die blij gezichten. Dit smaakt naar meer, veel meer ja.”

