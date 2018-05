Eindhoven langer door met Nascimento, Brandts assistent

Nascimento is sinds de winterstop van het afgelopen seizoen actief bij FC Eindhoven. In zijn eerste (halve) seizoen loodste hij de club naar de twaalfde plaats in de Jupiler League. Eerder tekende keeperstrainer Maikel Aerts al een verbintenis tot medio 2019. Daarnaast zijn het bestuur en de Raad van Commissarissen gestart met een bestuurlijke herstructurering van de club. Beide organen worden op korte termijn samengevoegd tot een nieuwe Raad van Commissarissen, dat toezicht houdt op de directie. Daarin neemt in ieder geval algemeen directeur Marco Faber zitting.

Ernie Brandts rechterhand Nascimento

Ernie Brandts is met ingang van komend seizoen assistent-trainer van FC Eindhoven. De 62-jarige Brandts wordt in het Jan Louwers Stadion de rechterhand van hoofdtrainer David Nascimento, zo bevestigt de club.



Met Brandts haalt FC Eindhoven een brok ervaring in huis. De oefenmeester was eerder eindverantwoordelijke bij onder andere FC Volendam, NAC Breda en FC Dordrecht. Brandts was laatstelijk actief bij NEC, waar hij in het seizoen 2016-2017 assistent was van Peter Hyballa.



Brandts tekent in Eindhoven een contract voor een jaar. Daarmee bestaat de staf van de Eindhovenaren volgend seizoen vooralsnog uit hoofdtrainer Nascimento en assistent-trainers Brandts en Pascal Maas.