Einde van maandenlange soap: Ajax stuurt Mohamed Ihattaren terug naar Italië

Ajax maakt definitief geen gebruik van de koopoptie in het huurcontract van Mohamed Ihattaren. De twintigjarige middenvelder speelde sinds afgelopen januari in Amsterdam, maar heeft Ajax na een reeks van incidenten niet kunnen overtuigen om de samenwerking te verlengen.

,,Ik zie het niet als persoonlijke nederlaag dat het niet is gelukt’’, aldus coach Alfred Schreuder op de persconferentie richting het duel met Rangers in de Champions League. ,,We hebben er binnen Ajax alles aan gedaan.’’ Schreuder sprak zo'n twee maanden geleden voor het laatst met Ihattaren. ,,Ajax heeft een persbericht naar buiten gebracht en daarmee is voor ons de kous af.’’

Ihattaren keert zodoende op 3 januari terug naar Turijn, zo hebben de Amsterdammers laten weten aan Juventus. Het twintigjarige talent werd begin dit jaar verrassend gehuurd van de Italiaanse topclub en begon nog sterk aan zijn Amsterdamse avontuur. Met sterke optredens in Jong Ajax, waarin hij vier keer scoorde in vijf duels, verdiende Ihattaren speelminuten in de KNVB-bekerfinale tegen oude werkgever PSV. Bovendien kreeg hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een kans in de A-selectie.

Volledig scherm Mohamed Ihattaren. © Pro Shots / Erik Pasman Al snel werd Ihattaren echter uit de selectie gelaten. De Amsterdammers stelden dat de aanvaller annex middenvelder ‘niet fit’ was, maar zijn absentie had te maken met bedreigingen uit het criminele circuit. De auto van Ihattaren werd zelfs uitgebrand. Daar reageerde hij lacherig op. ‘Jaloezie heerst', schreef hij bij een bericht op Instagram. Kort daarvoor gaf hij in een een uitgebreid interview juist aan weer helemaal de oude te zijn.

Dat bleek echter niet het geval te zijn. Duidelijk werd al snel dat Ajax geen toekomst meer zag in Ihattaren, die vorig seizoen nog zonder succes werd gestald bij het Italiaanse Sampdoria. Daar zat hij niet bij de wedstrijdselectie en besloot hij zich niet meer te melden. Het is niet bekend waar de middenvelder nu aan de slag gaat. Zijn contract bij Juventus loopt door tot medio 2025.

Ihattaren debuteerde in januari 2019 al op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van PSV en stond direct te boek als potentiële topspeler. Uiteindelijk botste de linkspoot, die een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal boven de Marokkaanse ploeg verkoos, met PSV-coach Roger Schmidt. De Duitser zette Ihattaren uit de selectie wegens slecht gedrag en zag de middenvelder niet veel later kiezen voor een vertrek naar Juventus. Sindsdien gaat het bergafwaarts met de carrière van Ihattaren.