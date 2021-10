Einde seizoen voor Ajax-doelman Maarten Stekelenburg: ‘Ik ga van het ene uiterste naar het andere’

Stekelenburg kampt met blessures aan de buik en de lies en kwam daardoor allen in de eerste drie wedstrijden van het huidige eredivisieseizoen in actie. Op 29 augustus stond hij tegen Vitesse voor het laatst onder de lat, waarna Remko Pasveer zijn positie in het Ajax-doel overnam.

Stekelenburg op de Ajax-website: ,,Ik moet aan mijn heup geopereerd worden om van mijn liesklachten af te komen. Daarna volgt een maandenlange revalidatie. Ik ga van het ene uiterste naar het andere. Toen ik in 2020 terugkwam bij Ajax had ik niet kunnen vermoeden dat ik hier als basisdoelman de dubbel zou winnen. Ik had ook niet verwacht dat ik vervolgens met Oranje bij het EK op doel zou staan. Ik stopte daarna als international om me volledig op Ajax te kunnen richten. En nu zit opeens mijn seizoen erop door deze blessure, daar baal ik vreselijk van.”

De blessure van Stekelenburg is een volgende tegenvaller in de keeperskwestie die bij Ajax gaande is. Andre Onana werd geschorst voor het slikken van het verboden middel furosemide. Hoewel hij ingeschreven staat voor de Champions League zijn onderhandelingen over een nieuw contract gestaakt en Italiaanse media meldden dat hij al een akkoord heeft met Internazionale. Pasveer is nog niet overtuigend dit seizoen en de van Go Ahead Eagles gekomen Jay Gorter is nog onervaren.