Einde seizoen dreigt voor Twente-speler Matos door zware knieblessure

De Spaanse verdediger liep de blessure afgelopen zaterdag op in een duel met Ritsu Doan. Dit gebeurde vlak na de overtreding van Mike te Wierik op Haris Vuckic. Eerstgenoemde ontving rood. Aangezien er na dat moment flinke consternatie ontstond, had vrijwel niemand de blessure van Matos door. De Spanjaard speelde het hele wedstrijd nog uit.

,,Matos heeft maandagmiddag in een emotioneel betoog afscheid genomen van de spelers”, aldus Ted van Leeuwen. ,,Hij heeft in de paar weken dat hij bij de club was een fantastische indruk gemaakt op de groep. Zowel binnen als buiten het veld is het een geweldige jongen, hij is graag gezien in de groep. Dat hem dit overkomt komt heel hard aan”, vertelt de technisch-directeur.