Eerste zege in een maand tijd voor Go Ahead Eagles

Götze wil nog steeds de Champions League winnen: ‘Ik heb nog genoeg goede jaren’

8 oktober Mario Götze is vol ambities naar PSV gekomen. Bij zijn presentatie ging het zelfs over een terugkeer in de Duitse ploeg. ,,Maar eerst hier maar eens goed spelen en iets winnen. Ik ben fit, heb alleen nog een paar weken groepstraining nodig.’’