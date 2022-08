Eerste doelpuntenmaker van Ajax in de eredivisie overleden

Loek den Edel, de eerste doelpuntenmaker van Ajax in de eredivisie, is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij speelde tussen 1954 en 1959 in de hoofdmacht en kwam in totaal tot 108 wedstrijden, waarin hij 56 keer scoorde.

De in Boskoop geboren aanvaller schreef historie door op 2 september 1956 de eerste treffer voor Ajax te maken in de destijds pas opgerichte eredivisie. Zijn doelpunt tegen NAC (1-0) was die middag ook meteen de winnende. Aan het eind van dat seizoen pakte Den Edel zijn enige landstitel.

Den Edel was ook basisspeler in de allereerste Europese wedstrijd van Ajax. Op 20 november 1957 werd in het toenmalige Oost-Duitsland met 1-3 gewonnen van Wismut Aue.

In 1959 maakte Den Edel voor ruim vijfduizend gulden de overstap van Ajax naar Alkmaar’54. Later speelde hij ook nog voor Vitesse en Limburgia, waar hij in 1966 zijn profloopbaan beëindigde.