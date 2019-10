Eerbetoon voor overleden Ricksen en Mijnals bij duel Oranje

Feyenoord mist buiten de Kuip alle aanslui­ting met de top

16:48 Met de 4-2 nederlaag tegen Fortuna Sittard ging Feyenoord gisteren weer door de ondergrens buitenshuis. Verrassend is dat niet, want deze eeuw presteren de Rotterdammers in uitwedstrijden bijna zonder uitzondering slechter dan Ajax en PSV.