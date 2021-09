Eenmanswervelwind Haaland geen moment onder de indruk van Virgil van Dijk

Samenvatting Van Gaal niet tevreden: ‘We kunnen wel denken dat dit Oranje wereldtop is, maar dat is niet zo’

8:17 Louis van Gaal was zeker niet tevreden over het optreden van Oranje in Oslo, waar het 1-1 werd tegen Noorwegen. ,,We waren veel te onzorgvuldig en toonden niet genoeg lef,” zei de 70-jarige Van Gaal, die is begonnen aan zijn derde periode als bondscoach.