Een stortvloed aan voetbalplaatjes

Sepp van den Berg hebben we inmiddels twaalf keer dubbel. Niet erg, Sepp kijkt ons vriendelijk aan vanonder zijn kastanjerode coupe, en bovendien: hij is niet de enige voetballer die ons als een waanzinnige loopt te stalken tegenwoordig.



Pol Llonch van Willem II bijvoorbeeld hebben we tien keer dubbel. De linkerteamhelft van NAC acht keer. Binnenkort plempen we onze badkuip vol met voetbalplaatjes, en daarna behangen we de muren in onze woonkamer, inclusief het plafond.



Geloof me, het is niet zo dat wij belachelijk veel boodschappen doen. Vroeger had je ook veel hardnekkige stalkers bovendien: Harry Sinkgraven, Claudio Caniggia en Ivan Nielsen had ik tussen 1988 en 1991 ook best vaak dubbel, soms wel drie of vier keer.