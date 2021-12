Eén stap terug brengt de Zwolse voetballer Sepp van den Berg (20) juist dichter bij zijn Liverpool-droom

Exclusief interview Louis van Gaal openhartig over de dood, vaccineren, het digitale tijdperk en zijn laatste klus bij Oranje

Louis van Gaal (70) gaat nog één keer voor het ultieme: wereldkampioen met Oranje in 2022. Een interview over ouder worden, de dood, smileys, vaccinatie, opvoeding en de weg naar Qatar. ,,Als trainer gaat het om twee dingen: leiderschapskwaliteiten en inzicht in het spel. Ik kan moeilijk zeggen dat ik dat niet heb. Ik heb het allebei.’’

15:43