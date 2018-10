Een sigaartje als eerbetoon aan Bert Nederlof

Aanvankelijk bestond Bert Nederlof voor mij uit een stem. Als trouwe luisteraar van het zondagmiddagprogramma Langs de Lijn hoopte ik altijd dat hij mijn club deed, ik had hem zelfs liever dan Theo Koomen. Bert was deskundig, objectief en steengoed.



In 1984 mocht ik zijn collega worden bij Voetbal International. Hij rookte, net als Johan Derksen, sigaren. In zijn werkkamer zag het medio jaren tachtig blauw van de rook. Mocht toen, binnen roken, dat vond je niet raar, het stonk ook niet, het was ook helemaal niet ongezond. De typmachine werd overbodig, de computer maakte zijn entree, maar de sigaren bleven. Roken was de gewoonste zaak van de wereld. Het was ook zo gezellig met een sigaar erbij.