Een grotere club dan PSV zal nu niet meteen aankloppen bij Van Bommel

Door Maarten Wijffels PSV bood hem gisteren aan om zelf ook wat te zeggen rond de persconferentie over zijn ontslag. Maar Mark van Bommel liet dat even lopen. 18 maanden nadat hij met enorme ambities aan een baan was begonnen, moet hij al gedwongen opgeven. Een illusie armer, een ervaring rijker. En met de vraag: wat betekent het voor zijn toekomst?

Als je mensen binnen PSV vraagt naar hun inschatting, hoor je: hij kan nog steeds een toptrainer worden. Het voetbalinhoudelijke deel, zijn trainingen, hoe je een elftal voorbereidt op een wedstrijd, daarin is hij al ver. Maar zijn achilleshiel ligt in zijn karakterstructuur die tamelijk complex is voor een hoofdcoach, tevens manager van een complete staf en spelersgroep. Als perfectionist/ controlfreak ontgaat Van Bommel geen detail. Maar kun je op de juiste momenten ook uitzoomen? Het grote plaatje zien, dingen ‘los’ laten? En: hoe ga je om met grote selecties, waarin ook spelers niet aan jouw verwachtingen voldoen? Hoe hoog hij de lat in gedachten had liggen bij PSV, blijkt wel uit de namen van spelers die hij polste om te komen: Robben, Ribéry, maar ook bijvoorbeeld de Noor Håland van Red Bull Salzburg. Daarnaast: Karim El Ahmadi voor zijn middenveld. De laatste had bij PSV zijn bondgenoot kunnen zijn in venijn. De mentaliteit van: je laat je niet wegpoetsen tegen Sporting Lissabon.