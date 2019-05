‘Een goed idee? Nee, een ver-schrik-ke-lijk goed idee’

Twee degradantenEr is veel bijval voor de nieuwe promotie-degradatieregeling in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. ,,Ik vind dit geen goed idee, maar een ver-schrik-ke-lijk goed idee’’, zegt voetbalpresentator en oud-speler Hans Kraay jr. Ook andere insiders zijn positief.

Vanochtend werd bekend dat er met ingang van komend seizoen twee clubs rechtstreeks degraderen uit de eredivisie. Alleen de nummer 16 speelt straks nog in de play-offs met teams uit de Keuken Kampioen Divisie. Van daaruit promoveert niet langer alleen de kampioen, maar ook de nummer 2. Dit seizoen degradeerde alleen de ploeg die laatste werd rechtstreeks (NAC) en spelen de nummer 16 (Excelsior) én 17 (De Graafschap) in de play-offs. ,,Met de nieuwe regels wordt het eerlijker en ik denk ook dat het zo langer spannend blijft’’, zegt VVV-trainer Maurice Steijn. ,,Je ziet het in veel landen om ons heen ook, dat twee of zelfs drie ploegen rechtstreeks degraderen. De competitie wordt er aantrekkelijker door, denk ik.’’

Volledig scherm Hans Kraay: ,,In landen als Engeland, Spanje en Duitsland zijn ze ook niet gek.‘’ © BSR/SOCCRATES Steijn is sinds 2014 trainer van VVV en zit daar ook volgend seizoen weer op de bank. ,,Voor clubs met een budgetten als die van VVV is de nieuwe regeling misschien niet heel gunstig, want de kans op rechtstreekse degradatie is groter. Maar goed, ik kan prima leven met de verandering. De sterkste clubs horen in de eredivisie te spelen.”



Hans Kraay, op FOX Sports het gezicht van de Keuken Kampioen Divisie, is een groot voorstander van de aanstaande verandering. ,,Ik vind dit geen goed idee. Nee, ik vind dit een ver-schrik-ke-lijk goed idee! Ik ben voor het eerst van m’n leven helemaal blij met de KNVB, haha. Zo krik je de kwaliteit van het voetbal omhoog en dat is wat we willen met z’n allen.”



Kraay vervolgt: ,,Kijk, in landen als Engeland, Spanje en Duitsland promoveert ook meer dan één club rechtstreeks en ze zijn daar echt niet gek. Straks kan het niet meer zo zijn dat de nummers 9 én 10 van de Keuken Kampioen Divisie kunnen promoveren. Dan kan je beter de nummer 2 in de eredivisie hebben, zoals dit seizoen Sparta. Die verdient het dan gewoon meest. Dat er twee clubs uit de eredivisie degraderen, vind ik prima. Ook dat zie je in alle toplanden.”

Weinig weerstand

Robert Maaskant maakt deel uit van het Technisch Platform (adviesorgaan van de KNVB) dat de wijziging heeft uitgewerkt. ,,We hebben er goed over nagedacht en verwachten weinig weerstand. Volgens ons verhoogt het zowel in de eredivisie als in de Keuken Kampioen Divisie de spanning. Een doel is dat de sterkste clubs in de eredivisie spelen. Daarin zou je nog een stap verder kunnen gaan door alleen nog de nummer 3 van de Keuken kampioen te laten spelen tegen de nummer 16 van de eredivisie, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in Duitsland, maar we wilden ook de charme van de play-offs behouden. Dit seizoen speelde zelfs de nummer 14 tot het eind toe ergens om.’’

Maaskant is ook technisch directeur van Almere City FC, de laatste jaren een vaste klant in de play-offs om promotie. ,,Ja, door de nieuwe regeling hebben wij ook meer kans om te promoveren, dat is waar. Maar joh, wij worden volgend seizoen gewoon kampioen, dus dan maakt het ook niet uit hè’’, zegt Maaskant lachend.



Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Robert Maaskant, hier nog actief als trainer, is nu technisch directeur van Almere City FC. ,,De sterkste clubs moeten in de eredivisie spelen.‘’ © ANP

Pieter de Waard, voorzitter van Telstar en kandidaat om Michael van Praag op te volgens als bondsvoorzitter van de KNVB, vindt de nieuwe regeling ‘geweldig’. ,,Hoe groter de poorten, hoe beter de doorstroming en hoe beter dat is voor de voetbaleconomie. Nu is het nog de vraag wanneer er een goede doorstroming zal ontstaan aan de ónderkant van de Keuken Kampioen Divisie.’’

Ook trainer Hans de Koning kan zich ook wel vinden in de wijzigingen. ,,Vroeger was het ook al zo dat er twee clubs degradeerden en nu keert dat terug. De sterkste teams horen in de eredivisie,’’ zegt de trainer die afgelopen seizoen op de bank zat bij FC Volendam, maar nog niet weet hij volgend seizoen doet. Met FC Volendam werd hij in 2013 nog tweede in Jupiler League, waarna in de nacompetitie geen promotie volgde. ,,Als ze de nieuwe regel nou eerder hadden ingevoerd, waren wij destijds gepromoveerd,’’ zegt hij lachend. ,,Maar goed, de regels zijn van te voren bekend. Dan stel je jezelf daar ook op in.’’

Ervaringsdeskundige in de strijd om promotie en degradatie is Arjan Swinkels. Hij speelde met Roda JC en Willem in de play-offs. ,,Een goed idee dat meer clubs rechtstreeks promoveren en degraderen’’, zegt de verdediger die afgelopen seizoen met KV Mechelen promoveerde en de beker won. ,,De spanning zal zeker toenemen en dat is goed. De beste teams gaan promoveren en zo hoort het ook. Natuurlijk, de play-offs brengen vaak intense en prachtige wedstrijden met zich mee. Ik heb daar mooie herinneringen aan. Het is ook mooi dat er wel een nacompetitie blijft bestaan. Maar het is ook prima als er wat minder clubs meedoen, want promotie van de nummer 11 van de Keuken Kampioen Divisie is niet goed voor het voetbal.’’



Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Arjan Swinkels is dolblij nadat Willem II via de play-offs is gepromoveerd naar de eredivisie (2012). © Tim Rijnhout / PVE

De inmiddels gestopte spits Johan Voskamp, die met liefst vier verschillende clubs uitkwam in de play-offs, is het daarmee eens. ,,Je ziet sowieso een nivellering tussen de onderkant van de eredivisie en de bovenkant van de eerste divisie. De afgelopen jaren is de nummer 17 vaak via de nacompetitie alsnog gedegradeerd, dus in dat opzicht verandert er misschien niet eens zo veel. In de Keuken Kampioen Divisie blijft het straks vaker spannend. Je zag nu bijvoorbeeld dat voor Sparta het reguliere seizoen uitging als een nachtkaars, omdat al snel duidelijk werd dat ze geen kampioen meer zouden worden. Als er twee clubs rechtstreeks promoveren, zal dat minder vaak voorkomen.’’

Hoe de nacompetitie in de Keuken Kampioen Divisie er komend seizoen precies uit gaat zien, is volgens Maaskant nog onderwerp van studie. ,,We bekijken bijvoorbeeld varianten met 6 of 8 clubs, inclusief de nummer 16 van de eredivisie. De periodetitels blijven in elk geval bestaan.’’