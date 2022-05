Edwin van der Sar over turbulent jaar bij Ajax: ‘Het was ook zwaar, vooral de laatste drie maanden’

Algemeen directeur Edwin van der Sar heeft het meest turbulente seizoen uit zijn loopbaan als bestuurder bij Ajax afgesloten met een derde landstitel op rij. ,,Sportief gezien was het geslaagd”, blikt hij terug. ,,Maar het was ook zwaar, vooral de laatste drie maanden. Dan denk je soms even, waar offer ik alles voor op?”

Het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars wegens grensoverschrijdend gedrag hakte er flink in bij Van der Sar. ,,We kennen elkaar al zolang, als ploeggenoot bij Ajax en Oranje en als bestuurder bij Ajax. En dan zie je hoe zijn gedrag collega’s bij Ajax verdrietig heeft gemaakt. Ik wil er niet te veel meer over kwijt. We hebben alles weer opgepakt bij onze club”, vertelt Van der Sar. ,,Vlak na zijn vertrek heb ik Marc nog regelmatig gesproken, de laatste maand niet meer. Ook hij heeft er een flinke knauw aan overgehouden.”

Ajax werd vorig jaar juli opgeschrikt door een dodelijk verkeersongeval met jeugdspeler Noah Gesser. ,,Dat heeft ook een enorme impact gehad, vooral bij onze jeugdopleiding”, weet Van der Sar. ,,En we sluiten het seizoen af met in één week het overlijden van onze oud-spelers Jody Lukoki en Henk Groot. Ik kende Henk van Lucky Ajax en oude beelden. Wat kon die man koppen. Gelukkig hebben we dit seizoen een financiële regeling met de familie van Abdelhak Nouri getroffen. Hij houdt voor altijd een speciale plaats binnen onze club.”

,,Sportief gezien was de transfer van Steven Berghuis pikant, maar hij heeft zijn weg snel gevonden op het veld met doelpunten en assists”, zegt Van der Sar. ,,Onze wedstrijden in de groepsfase van de Champions League waren geweldig. Die hebben we alle zes gewonnen. Voor de winterstop hebben we in de Eredivisie een of twee keer te veel verloren. De bekerfinale tegen PSV liep helaas verkeerd af en de vervelende smaak van de uitschakeling door Benfica in de achtste finales van de Champions League is nog niet weggespoeld. Voor mijn gevoel waren we beter, net als vorig jaar tegen AS Roma. Maar als je het sec bekijkt, dan hebben we onze sportieve doelstellingen ruimschoots behaald.”

Het zegt veel over de groei van Ajax dat de uitschakeling door een club als Benfica in de achtste finales als een zware nederlaag voelt. ,,Ik weet nog wel dat het hier feest was als de we groepsfase van de Champions League haalden”, lacht Van der Sar. ,,Maar we zijn weer aangehaakt in Europa. Zo willen we minimaal blijven presteren.”

Van der Sar verwacht snel duidelijkheid over de opvolger van trainer Erik ten Hag die naar Manchester United vertrekt. Hij wil niet reageren op namen, ook niet op die van Alfred Schreuder die volgens meerdere bronnen in hoofdlijnen akkoord is over een meerjarige verbintenis.

De nieuwe trainer en technische mensen staan voor een uitdaging. Voor veel spelers van Ajax is belangstelling. ,,Dat is logisch als je in Europa zo goed presteert. Maar we willen onze ambities zelf ook overeind houden”, zegt Van der Sar, die alweer tien jaar als bestuurder van Ajax actief is, waarvan de laatste zes als algemeen directeur.

,,Ik blijf dit zeker niet tot mijn zestigste doen”, zegt de 51-jarige oud-doelman. ,,Het is heel intensief allemaal, vooral dit jaar. Ik word niet de Sjaak Swart van de bestuurskamer van Ajax”, doelt hij op de 83-jarige clubicoon die nog bijna dagelijks bij zijn favoriete vereniging langskomt.

Huntelaar en Hamstra

Het zou heel goed kunnen dat Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar het technische beleid van Ajax blijven vormgeven. ,,Ajax is een bedrijf dat mensen kansen geeft”, aldus Van der Sar. ,,Op het veld gebeurt dat vaak bij talenten. Als die het goed doen, dan mogen ze ook vaak blijven staan.”

Van der Sar is tevreden over hoe Hamstra en Huntelaar de laatste maanden functioneren, sinds directeur voetbalzaken Marc Overmars wegens aanhoudend grensoverschrijdend gedrag is vertrokken. Hamstra werd vorig jaar als technisch manager van Ajax aangesteld. Hij werkte daarvoor vijf jaar in die functie bij SC Heerenveen en was eerder hoofd jeugdopleiding van Vitesse. Ook vervulde hij technische functies bij FC Emmen en FC Groningen. Huntelaar keerde twee maanden geleden in een technisch rol terug bij Ajax. De voormalig topscorer ondersteunt sindsdien Hamstra.

De technische leiding van Ajax wacht de komende maanden veel werk. ,,We nemen afscheid van een doelman en rechtsback”, doelt Van der Sar op André Onana en Noussair Mazraoui. ,,En we hebben een middenvelder met een vertrekwens”, wijst hij naar Ryan Gravenberch.