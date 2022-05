Ed de Goeij: ‘Justin Bijlow is de beste Nederlandse keeper en dat gaat hij tegen Roma laten zien’

In deze rubriek tellen we af naar de Conference League-finale van vanavond, waarin Feyenoord het in Albanië opneemt tegen AS Roma. Vandaag: Ed de Goeij (55), die met de Rotterdamse club onder meer het landskampioenschap behaalde in 1993.

Ed de Goeij weet het nog als de dag van gisteren. Het jaar 1995 was het, de Gouwenaar kampte voor het eerst in zijn loopbaan met licht blessureleed, toen de bekerfinale Feyenoord-FC Volendam voor de deur stond. Zou het wel of zou het niet lukken, zijn rentree maken onder de lat van de Rotterdamse club? Dagenlang werd hij klaargestoomd. Waarna de zaterdag voor de wedstrijd de beslissing viel: keepen bleek verantwoord. ,,Ideaal is zo’n voorbereiding natuurlijk niet”, zegt De Goeij nu. ,,Als topsporter snak je naar duidelijkheid. Maar als je lichaam dan aangeeft dat je speelklaar bent, zorgt dat toch voor opluchting.”

In die zin was zijn situatie toen enigszins vergelijkbaar met die van Justin Bijlow nu, voorafgaand Feyenoord-AS Roma van vanavond. Al was de blessure van De Goeij destijds een stuk minder hardnekkig. ,,Weet je”, zegt de inmiddels 55-jarige oud-doelman. ,,Ten onrechte wordt weleens gezegd dat je keepen nooit verleert. Je verleert het wél. Niet zo zeer het keepen zelf, wél het goed inschatten van diepteballen of voorzetten. Als je dat lang niet hebt gedaan, zoals Justin nu, is dat echt weer wennen. Wat dat betreft zal de druk groot zijn voor hem tegen AS Roma, mocht hij daadwerkelijk gaan spelen.”

Stoïcijns als De Goeij was als keeper, kende hij geen enkele angst. Of hij nou voor een volle Kuip of uitpuilend Stamford Bridge speelde; Ed deed het met de achteloosheid waarmee hij gewoonlijk een puzzel legde. En precies die houding adviseert hij Bijlow in Tirana. ,,Een Nederlandse bekerfinale is natuurlijk niet te vergelijken met een grote Europese finale, de impact daarvan is vele malen groter”, is De Goeij realistisch. ,,Remedie tijdens dit soort grote wedstrijden is wel om niet zo de nadruk op het belang ervan te leggen. Anders gezegd: doe gewoon wat je normaal doet, probeer zo min mogelijk bezig te zijn met het feit dat je er een tijdje bent uit geweest, dan gaat de rest vanzelf.”

Volledig scherm Justin Bijlow in Tirana. © Pim Ras Fotografie

En volgens De Goeij is Bijlow dat wel toevertrouwd. ,,Justin heeft de pech van zijn blessuregevoeligheid. Indien fit is hij met afstand de beste Nederlandse keeper. Dat moet hem houvast bieden. Ik geloof dat hij het ook tegen AS Roma gaat laten zien.”

Oh ja, mede dankzij een prima keepende De Goeij won Feyenoord de bekerfinale van FC Volendam in 1995 met 2-1. ,,Voor die uitslag teken ik ook in Tirana”, zegt de Gouwenaar. ,,Man, wat zou het fantastisch zijn, na al die jaren weer een Europese hoofdprijs winnen.”