Eagles-trainer Kees van Wonderen topkandidaat bij Heerenveen, Luuk Brouwers zou trainer volgen

Van Wonderen is de topkandidaat om het stokje over te nemen van interim-coach Ole Tobiasen. De Deen staat aan het roer in Heerenveen sinds het ontslag van Johnny Jansen in januari vanwege de tegenvallende resultaten in de eredivisie. Sindsdien blijft Heerenveen verliezen, alleen afgelopen zaterdag tegen Willem II werd een punt gepakt.

De Friezen staan dertiende in de eredivisie, een punt onder Go Ahead en zes punten boven de degradatiestreep. Of Van Wonderen ook trainer van Heerenveen wil worden bij degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, is onduidelijk. Volgens technisch manager Ferry de Haan hebben beide partijen over dit scenario nog niet gesproken.

Luuk Brouwers

Volledig scherm Luuk Brouwers © Pro Shots / Niels Boersema Mocht Van Wonderen de overstap maken, dan ligt in de lijn der verwachting dat ook Luuk Brouwers met hem meegaat. De multifunctionele middenvelder maakt dit seizoen indruk bij Go Ahead en zou graag met Van Wonderen naar Friesland verkassen.

In de laatste speelronde van de eredivisie neemt Heerenveen het in eigen huis op tegen Go Ahead. Mogelijk is dat duel bepalend in de strijd tegen degradatie.