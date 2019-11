‘Dutchies’ van Arsenal kunnen niet wachten op derby in stadion Spurs

Vlak na de gewonnen wedstrijd tegen Slovenië van dinsdag (4-1), met het zweet nog op haar voorhoofd en haar Oranjetenue nog aan, keek Roord al met een glimlach vooruit op het duel. ,,Fantastisch om zo'n derby te mogen spelen en al helemaal in een stadion zoals dat van Spurs. Dat zijn mooie wedstrijden om mee te maken.”



De 22-jarige middenvelder kwam in actie in de WK-finale in Lyon en speelt met de Leeuwinnen in eigen land vrijwel altijd in een uitverkocht huis. Ze is wel wat gewend, toch? ,,Zeker, maar dit is wel heel bijzonder. Zo vaak komt het niet voor dat we in een stadion van de mannen spelen.”