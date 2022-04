Dusan Tadic breekt stokoud Ajax-record en luistert het op met fraai doelpunt

Voetbalwe­reld rouwt om Mino Raiola: ‘Een charismati­sche sportmake­laar is overleden’

In de voetbalwereld is geschokt gereageerd op het overlijden van zaakwaarnemer Mino Raiola. Zijn familie bracht het nieuws naar buiten via sociale media. Raiola is 54 jaar geworden.

23:14