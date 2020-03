Dumfries: ‘Tweede helft was echt dramatisch’

,,De tweede helft was echt dramatisch’’, zei Dumfries voor de camera’s van FOX Sports. ,,We liepen achteruit, speelden niet meer ons eigen spel. We hadden voorin en achterin niet meer de discipline. Dan maak je het jezelf moeilijk. We hadden gewoon door moeten gaan zoals in de eerste helft.’’ Toch wil Dumfries er niet te lang bij stilstaan. ,,Dertien punten in de laatste vijf wedstrijden, daar zijn we blij mee.’’