Dumfries na nederlaag: ‘We moeten hier over gaan praten’

Pas in de tweede helft kwam PSV een beetje in het spel voor. ,,Maar toen was het ook steeds net niet”, zei Dumfries die in blessuretijd nog dichtbij de 2-2 was. ,,In zo’n wedstrijd gaat die bal er ook niet in. We moeten hier over gaan praten. We kunnen beter, maar hebben dat niet laten zien. Maar het seizoen is nog niet afgelopen. We staan in de Eredivisie 4 punten achter op Ajax, met een wedstrijd meer gespeeld. En we zitten nog in de Europa League.”