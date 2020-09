Dumfries na geboorte zoontje terug bij Oranje

Lodeweges kreeg compliment van Koeman: ‘Een bijzonder goede tweede helft, zei hij’

4 september Dwight Lodeweges was vanavond de eerste bondscoach die won bij zijn debuut sinds Frank Rijkaard in 1998. ,,Oh, dat wist ik niet. Wat leuk", zei de 62-jarige coach, die na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona voorlopig is doorgeschoven.