Dumfries kraakt PSV na spektakelstuk: ‘De weg kwijt? Zo kun je het wel zeggen’

PSV speelde voor rust uitstekend en kwam op een 0-1 voorsprong, maar stortte na rust volledig in. Heerenveen kwam met 2-1 voor, maar in een knotsgekke slotfase werd het via invaller Joël Piroe alsnog 2-2. Wat er allemaal was gebeurd, was na afloop de openingsvraag aan Dumfries. ,,Tja, zeg jij het maar...”, verzuchtte hij. ,,Waren we de weg kwijt? Zo kun je het wel zeggen, ja.”

Lees ook PSV komt in slotfase goed weg en pakt punt in Friesland via invaller Piroe

Hij zag PSV voor rust goed voor de dag komen. ,,We domineerden in de eerste helft, in de tweede helft zag je dat de energie minder werd in het team. We kwamen overal te laat, dan roep je het over jezelf af.” Of het puntenverlies kwam door fysieke ongemakken? ,,We moeten allemaal honderd procent geven. In de eerste helft zag je dat, in de tweede niet. We moeten in de spiegel kijken. Het lag niet aan fitheid, maar aan onszelf. Wat we in de eerste helft goed deden, lieten we in de tweede helft na. We hadden op voorhand hier gewoon moeten winnen.”

Schmidt over wissels: ‘Na rust ging energie eruit’

,,We speelden voor rust erg goed en controleerden de wedstrijd. We hadden één of twee doelpunten meer moeten maken”, zei PSV-trainer Roger Schmidt. ,,Na rust ging de energie er bij ons uit. Het was een zware week voor ons, met twee lange reizen. We moeten accepteren dat er vandaag niet meer in zat dan 1 punt.”

Schmidt haalde in de loop van de tweede helft belangrijke krachten zoals Philipp Max, Cody Gakpo, Donyell Malen en Mario Götze naar de kant. ,,Het was voor mij duidelijk dat ik ze moest wisselen. De kans op blessures is anders te groot. We wisten dat dit een zware wedstrijd zou worden. Heerenveen is een goed team, dat hebben ze na rust wel laten zien. Het is jammer dat we niet optimaal hebben kunnen profiteren van het puntenverlies van de concurrentie, maar we zijn nog in ontwikkeling.”

Volledig scherm Roger Schmidt. © ANP

Teze: ‘Uiteindelijk mogen we met punt blij zijn’

Jordan Teze baalde zondag van het puntenverlies van PSV bij sc Heerenveen. De verdediger zag zijn elftal na rust in Friesland ver terugzakken: 2-2. ,,We zagen Ajax en Vitesse gisteren punten verspelen. Maar de trainer had al tegen ons gezegd dat we ons op onszelf moesten focussen”, aldus Teze.

,,De eerste helft waren we veel beter. We kregen veel kansen en mogelijkheden”, vervolgde Teze. ,,Na rust was dat anders. Het tempo aan de bal was voor rust veel hoger.”

PSV overkwam twee weken terug tegen FC Twente (1-1) haast hetzelfde. Teze: ,,Ik herken het wel, onze mindere tweede helft. We moeten het volhouden. Dat is belangrijk als we mee willen strijden voor de titel.”

Trainer Roger Schmidt haalde in de loop van de tweede helft een aantal belangrijke PSV-krachten naar de kant. ,,Ik begreep dat wel. Er kwam vers bloed, nieuwe energie in de ploeg”, zei Teze. ,,Uiteindelijk mogen we blij zijn met 2-2.”