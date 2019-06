Dumfries en Bergwijn terug bij PSV

Bergwijn is de afgelopen periode in verband gebracht met een transfer en meerdere clubs zijn geïnteresseerd, maar hij traint gewoon in Eindhoven zolang het bij interesse blijft. PSV had afgelopen week weten nog geen officieel bod op hem ontvangen. Ook voor Dumfries is volop belangstelling, maar op dit moment is er niets concreet en dus richt hij zich net als Bergwijn vol op PSV.