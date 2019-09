Duizenden mensen bij uitvaart Ricksen in Glasgow

,,Ricksen heeft in de zes jaar dat hij uitkwam voor Glasgow Rangers een onuitwisbare indruk achtergelaten", stelt De Vries. ,,Ik denk dat er duizenden mensen langs de kant staan. De Wellingtonkerk zit in ieder geval vol. Er is zelfs een apart vak ingedeeld voor de pers. Het begint op een staatsbegrafenis te lijken.’’ De biograaf denkt dat de massale aandacht te danken is aan de manier waarop Ricksen met zijn ziekte omging. ,,Hij bleef knokken en zichzelf laten zien. Hij was ieder geval niet de beste- en meest sympathieke voetballer die Nederland heeft gekend, blijkt ook uit zijn biografie Vechtlust die ik schreef. Fernando had er overigens vrede mee, zoals het is gegaan. ‘Ik heb een prachtig leven gehad’, vond hij.’’



In de omgeving van stadion en kerk staan veel supporters met shirts, vlaggen en vaantjes. De rouwstoet gaat van het stadion naar de kerk en wordt begeleid met een massaal applaus.



Onder meer de complete selectie van Glasgow Rangers, onder leiding van trainer Steven Gerrard, was bij de dienst. Ook Nederlandse oud-voetballers en voormalige collega’s als Michael Mols en Kevin Hofland waren erbij en behoorden tot de kistdragers. Volgens Schotse media wordt Ricksen later in besloten kring gecremeerd.