Duitse keeper Oelschlägel krijgt bij FC Utrecht de voorkeur boven herstelde Paes

Door Wesley van Oevelen

De voormalig keeper van Werder Bremen en Borussia Dortmund werd afgelopen zomer na een succesvolle stage in de Domstad aan de selectie toegevoegd als derde keeper, maar heeft zich in een halfjaar tijd belangrijk gemaakt. ,,Oelschlägel moest erin na de blessure van Paes en heeft het goed gedaan”, vindt trainer René Hake. ,,Hij straalt een bepaalde rust uit. Voor mij is er dan ook geen aanleiding om dat te veranderen.”

Maarten Paes lag er weken uit met een hersenschudding, nadat hij in het bekerduel met Ajax de schoen van ploeggenoot Django Warmerdam in z’n gezicht kreeg. De jeugdinternational traint inmiddels weer voluit mee, stond met Jong Utrecht al onder de lat en zit tegen AZ dan ook bij de selectie. Toch moet hij nu op z’n beurt wachten. En dus verliest Paes voor de tweede keer dit seizoen zijn basisplaats. Eerder had hij corona en greep derde goalie Thijmen Nijhuis zijn kans.

FC Utrecht-middenvelder Simon Gustafson is er morgen in Alkmaar niet bij. Hij heeft teveel last van zijn enkel. Ook Eljero Elia en Emil Bergström zitten nog in de lappenmand.