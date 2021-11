Duidelijke boodschap Dusan Tadic: ‘Al het kunstgras moet weg uit de eredivisie’

Ajax boekte een moeizame overwinning (0-1) op bezoek bij Sparta. Doelpuntenmaker Dusan Tadic was blij met de punten, maar was na afloop totaal niet te spreken over het kunstgras in Rotterdam.

,,Ik heb weinig plezier beleefd aan deze wedstrijd”, aldus Tadic tegenover ESPN. ,,Het is niet leuk om te spelen op kunstgras. We zijn als Nederlandse teams goed bezig in Europa, we staan zesde op de ranglijst (van coëfficiënten, red.). Al het kunstgras moet weg uit de eredivisie.”

Volgens de Serviër had Ajax ook meer moeten doen voor een tweede doelpunt. ,,Het is altijd moeilijk om tegen een compacte tegenstander te spelen. Na het eerste doelpunt ging het tempo omlaag, dat moet volgende keer anders. Deze wedstrijden zijn moeilijk, maar je moet ze winnen als je de schaal wilt pakken. Dat is het belangrijkste.”

Ten Hag tevreden

Erik ten Hag was ondanks de magere overwinning tevreden met het spel van zijn ploeg. ,,Als je tegen zo’n ploeg zeven kansen creëert, doe je het goed.” De Ajax-trainer vervolgde: ,,Tja, je kan lastig plezier halen uit zo'n wedstrijd. Sparta stond alleen op verdedigen, en ze kregen zelfs een kansje in de eerste helft. Die moeten we ze niet geven. Maar het gaat om de eerste goal, en we maken een goede goal. We hebben dik verdiend gewonnen.”

Volledig scherm Erik ten Hag © Pro Shots / Jasper Ruhe

Het eerste half uur creëerde Ajax weinig, maar Ten Hag zag voornamelijk positieve punten. ,,We beginnen wel iets te ongeduldig, maar er waren genoeg kansen”, zei de trainer tegenover ESPN. ,,Als je tegen dit Sparta zeven kansen creëert doe je het goed. Net als tegen RKC vorige week. Er is geen tactiek uitgevonden waar wij geen antwoord op hebben.”

Danilo

Sébastian Haller was ziek, waardoor Danilo zijn debuut in de basis maakte. Ten Hag was zeker te spreken over de spits. ,,Het is jammer dat hij niet scoort, maar hij was wel bij de goal betrokken. Hij heeft het zeker naar behoren gedaan”, aldus de trainer.

Danilo zelf was ook tevreden met zijn basisdebuut. ,,We winnen, dus ik ben blij”, zei de aanvaller. ,,Ik speel genoeg voor Jong Ajax, dus met mijn ritme was niks mis. Het was lastig tegen de compacte verdediging, maar we hebben genoeg kansen gecreëerd, dus we hebben het goed gedaan.”

Bekijk hier onze video's over de eredivisie: