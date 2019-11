Duel tussen PEC en Fortuna snel stilgelegd wegens vuurwerk

‘Wij hebben echt goed gespeeld, dat meen ik serieus’

15:00 Mijn verhaal?, herhaalt Nick Olij de vraag. Hij zucht en haalt diep adem. ,,Heb je even of niet?” Als hem gevraagd wordt waar we naar gekeken hebben, zegt de NAC-doelman fel: ,,Sorry dat ik het zeg, maar ik vond het echt goed gaan. Misschien was het voor jullie niet om aan te gluren, maar we stonden wel goed.”