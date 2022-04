Dubbele droomstart helpt Feyenoord aan spectaculaire zege in heenwedstrijd tegen Marseille

KamikazevoetbalIn een verpletterende entourage won Feyenoord vanavond dik verdiend van Olympique Marseille, in de halve finale van de Conference League: 3-2. Beslist is er niets, maar ook volgende week in het Stade Vélodrome is spektakel verzekerd, en belangrijker nog: een Europese finale in Tirana op 25 mei lonkt.

Met één langgerekte oerbrul viert het publiek in de Kuip de winst op Olympique Marseille, om iets voor elf uur op de Rotterdamse avond. Overal in het stadion vallen mensen elkaar in de armen, dansend en knuffelend, in de wetenschap dat het werkelijk kán: een Europese finale voor Feyenoord, voor het eerst in twintig jaar.

Wéér is Cyriel Dessers met twee goals bepalend, in een heerlijk voetbalgevecht dat geen seconde verveelt: 3-2. In de slotminuut pakt zelfs de kwetsbare keeper Ofir Marciano nog een hoofdrol, door schitterend te redden op een schot van Dimitri Payet, waardoor Feyenoord komende week op voorsprong aan de return in Marseille begint.

Het oude Rotterdamse stadion zindert en brult de hele avond zo waanzinnig, dat je je afwisselend in Zuid-Amerika en Noord-Engeland waant, maar dan opgepompt met oud-Hollandse hardcore. Al ruim voor de aftrap wordt de storm opgestookt tot uitzinnige hoogten, om pas in de nerveuze slotfase enigszins te gaan liggen.

De meeslepende wedstrijd draagt óók nadrukkelijk bij aan die entourage. Vanaf de eerste minuten voltrekt zich een potje kamikazevoetbal zoals je dat zelden ziet, heerlijk golvend van het ene doel naar het andere. Feyenoord is lang nadrukkelijk de bovenliggende partij, maar zonder échte controle.

Volledig scherm © Pro Shots / Kay int Veen

Want voortdurend dreigt óók de gapende ruimte achter de Rotterdamse verdediging. In het bijzonder als Dimitri Payet aan de bal komt, de wandelende-spelmaker-met-knotje, die achteloos de ene na andere steekbal verstuurt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vrijheid

Tegelijk hanteert Olympique Marseille een haast onbegrijpelijke tactiek. De ploeg van trainer Jorge Sampaoli verdedigt steeds op tientallen meters van het eigen doel, maar zet tegelijk zelden echt druk op het balbezit van Feyenoord. Gevolg: voortdurend kan de thuisploeg in alle vrijheid een diep lopende speler wegsturen.

Dat gebeurt dan ook steeds opnieuw, na achttien minuten resulterend in de openingsgoal van Dessers. De spits heeft al twee goede kansen gemist, wanneer Luis Sinisterra de Belg met een slimme steekbal bereikt. Handig puntert Dessers de bal onder keeper Steve Mandanda door: 1-0.

De Kuip brult verpletterend - en een paar minuten later prompt nóg eens. Deze keer kan Reiss Nelson volledig vrij het veld oversteken uit een tamelijk eenvoudige counter, waarna Sinisterra met een vleugje geluk scoort: 2-0. Wéér golven de gebalde vuistjes over de tribunes, uitzinnig van blijdschap, in een soort dolle volksdans in het donker.

Volledig scherm © ANP

Een riante uitgangspositie lonkt richting de return in Marseille, maar na een klein half uur is de spanning alweer helemaal terug. De watervlugge aanvaller Bamba Dieng wordt weggestuurd over rechts en schiet hard raak: 2-1. En kort voor rust blijkt de Rotterdamse defensie opnieuw kwetsbaar, deze keer na een lange aanval over rechts, die uiteindelijk door Gerson wordt binnengeschoten: 2-2.

Te korte terugspeelbal

Maar de tweede helft is amper begonnen, of de thuisploeg staat alweer op voorsprong. Een veel te korte terugspeel van Duje Ćaleta-Car op Steven Mandanda belandt - rechtstreeks vanaf de aftrap - voor de voeten van Dessers, die Mandanda koel passeert en scoort: 3-2.

In de fase daarna neutraliseert de wedstrijd zowaar een beetje. Feyenoord trekt de handrem iets aan, kansen worden wat zeldzamer, maar saai wordt het geen seconde. Een dik kwartier voor tijd is Dessers dicht bij een derde goal, maar in twee instanties schiet de spits hoog over.

Een hattrick had de Rotterdamse avond compleet gemaakt, maar het verhaal van de Belg begint stilaan steeds meer gelijkenissen te vertonen met dat van Pierre van Hooijdonk, dit seizoen precies twintig jaar geleden. Of het net zo glorieus afloopt, moet volgende week in Marseille blijken - maar een jongensboek is het nu al.

Volledig scherm © Pro Shots / Kay int Veen

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.