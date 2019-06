Dubbele cijfers voor Ajax in achtertuin Ten Hag

Klaas Jan Huntelaar was er wel bij. Hij schoot binnen een vijf minuten al twee keer raak. Ook Vaclav Cerny (drie keer), Noa Lang, Victor Jensen (twee keer), Dani de Wit en Brian Brobbey. Quick schoot één keer in eigen doel. Andere bekende namen die in Oldenzaal in actie kwamen, waren Zakaria Labyad Lisandro Magallan. Ook aanwinsten Lisandro Martínez, Kik Pierie speelden voor het eerst in het Ajax-shirt. De nieuwe assistent-trainer Michael Reiziger zat ook voor het eerst op de bank. Mitchell van der Gaag nam als Jong Ajax-trainer nog de plaats in van de andere nieuwe assistent Christian Poulsen.

De wedstrijd in Oldenzaal was een thuiskomen voor de luid coachende Ajax-trainer Erik ten Hag, die woonachtig is in de stad als hij niet op de Amsterdamse Zuidas vertoeft.



De wedstrijd tegen Quick’20 is de eerste wedstrijd van het trainingskamp van Ajax in De Lutte. Ajax speelt er zaterdag nog een op sportpark Vondersweijde. Dan is het Deense Aalborg BK de tegenstander.