Dubbel pech voor Luuk de Jong: PSV-aanvoerder mist penalty en valt uit met hoofdblessure

Met video Alfred Schreuder complimen­teus over Arne Slot, Steven Berghuis kan spelen: ‘We hebben het er samen over gehad’

Ajax-trainer Alfred Schreuder wenst twee dagen voor de Klassieker weinig woorden meer vuil te maken aan de kwestie Daley Blind die deze week in AD Sportwereld nog fel van leer trok tegen zijn voormalige trainer. ,,Ik wil erop zeggen dat het hoofdstuk is afgesloten en me volledig focussen op de wedstrijd. Ik praat graag over de spelers die er wél zijn.”

20 januari