Dubbel pech voor André Onana: Ook op FIFA 21 is de doelman geschorst

Ajax met Onana in gesprek over nieuw contract: ‘Alle opties passeren de revue’

13:22 Ajax is met Andre Onana in gesprek over een nieuw contract. Dat zei Erik ten Hag op de persconferentie in aanloop naar de Europa League-return tegen Lille. Het contract van Onana loopt nu nog tot medio 2022, maar om een transfervrij vertrek te voorkomen na zijn dopingschorsing van een jaar zijn contractgesprekken inmiddels begonnen.