Druk op Hake neemt toe: 'Als je blijft verliezen, moet je misschien iets doen'

FC Twente-trainer René Hake noemde de 1-0 nederlaag bij Sparta verdiend. ,,We hebben te weinig afgedwongen. Zeker na rust toen we veelvuldig balbezit hadden'', aldus de oefenmeester.

,,Dat is voor een deel ook wel verklaarbaar, omdat we meerdere spelers op het veld hadden die voor het eerst met elkaar samen speelden. De voetbalcommunicatie was niet altijd even goed, en dat kan ook niet na 1 dag. Ook niet na 2 dagen. Dat heeft tijd nodig."

Druk

Tijd is er vaak niet in de voetballerij, al denkt Hake dat het vertrouwen in hem aanwezig is bij de clubleiding. „Of ik die tijd van bovenaf nog krijg? Ik denk het wel. Maar die vraag zul je aan andere mensen moeten stellen. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we dit gaan ombuigen.''

Directeur Jan van Halst van FC Twente ging na de nederlaag niet pal achter zijn coach staan. ,,Natuurlijk geloven we in hem'', zei hij voor de camera van FOX Sports. ,,Ik kom al jaren uit het voetbal, René Hake ook. Als je blijft verliezen, dan moet je misschien iets doen. Ik ga nu na de wedstrijd niet allerlei uitspraken doen. We gaan morgen weer praten en kijken hoe het beter moet.''