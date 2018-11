Drost wil doorpakken: ‘En nu wil ik wel Europa in met RKC’

NAC in winterstop naar Zuid-Span­je voor trainings­kamp

13:13 NAC-trainer Mitchell van der Gaag reist samen met zijn ploeg in de winterstop af naar Zuid-Spanje. Het team gaat zich daar voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Van 5 tot en met 11 januari is de Bredase ploeg te vinden in het Spaanse Atamaría onder de rook van Cartagena.