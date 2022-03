Droomtransfer gloort voor Erik ten Hag en daarmee een spannend en heet voorjaar voor Ajax

Virgil van Dijk vraagt ook bijdrage van de pers in Qatar: ‘Want jullie gaan er ook heen toch?’

Virgil van Dijk toonde zich in aanloop naar de interlands met Denemarken en Duitsland zoals gewoonlijk openhartig. De aanvoerder over het nieuwe systeem, het coronavirus, wat te doen in Qatar en de absentie van Louis van Gaal.

22 maart