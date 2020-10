Droomdebuut voor stralend Ajax-pareltje Brobbey: ‘Dit is nog maar het begin’

Het was een schitterende avond voor Brian Brobbey. De achttienjarige spits scoorde als invaller bij zijn debuut in Ajax 1, waarmee hij bijdroeg aan de 5-2 overwinning van zijn club op Fortuna Sittard. Het talent was na afloop dan ook verguld.

,,Ik ben hier heel blij mee", aldus Brobbey tegenover FOX Sports. Toen hij hoorde dat ook spelers als Johan Cruijff en Marco van Basten scoorden bij hun debuut, straalde hij van oor tot oor. ,,Dat is een mooi rijtje! Ik stond bij de tweede paal, ik had al het gevoel dat de bal daar ging komen, maar ik schrok een beetje, haha.” Daarmee doelde hij op het feit dat de bal terugstuitte van de paal, waardoor hij met wat geluk kon scoren. ,,Het was niet de mooiste, maar deze tellen ook.”

Ook verklapte Brobbey dat hij dicht bij het tekenen van een nieuw contract is. ,,Dit is nog maar het begin, ik hoop dat er nog meer goals komen. Met mijn nieuwe contract gaat het goed, haha. Ik wil natuurlijk bij Ajax blijven, dus het komt allemaal goed. Of ik dicht bij een handtekening ben? Sowieso.”

Kippenvel

Davy Klaassen was blij voor zijn jonge teamgenoot. ,,Ik vind het heel mooi voor hem", zo sprak de middenvelder na afloop. ,,Er wordt heel veel geschreven over die jonge jongens bij ons, ze staan altijd maar in de spotlights, maar moeten hun kansen afwachten.” Klaassen debuteerde in 2011 zelf ook met een goal, tegen NEC. ,,Dat vergeet je nooit meer, ik krijg nu nog kippenvel als ik daar aan denk. Moments for life. Je moet geduld hebben en laten zien dat je er klaar voor bent. Dat heeft Brobbey gedaan.”

Over de wedstrijd zelf was Klaassen veel minder tevreden. ,,We begonnen echt slecht, echt dramatisch. Ik denk niet dat de energie ontbrak, maar aan de bal deden we allemaal maar wat. We waren niet gefocust op onze taken, dus over de hele wedstrijd ben ik niet supertevreden.”