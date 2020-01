Droomdebuut Ünüvar: ‘Ik word veel met Nouri vergeleken’

Terug naar 1994, NAC -PSV: ‘Het was een genot om aan de Beatrix­straat te spelen’

11:34 Dat PSV met poep in de broek naar Breda komt, is niet waarschijnlijk. Het fort dat het Rat Verlegh Stadion ooit was, is niet meer. En toch, in de laatste drie bekerontmoetingen kegelde NAC, telkens als eredivisionist met goed draaiende teams, PSV uit het knock-outtoernooi. De mooiste stunt was die van een kwarteeuw geleden.