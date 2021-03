Drommel heeft in Eindhoven zware handschoenen om te vullen: ‘Het is wel PSV hè?’

Keepen bij PSV of FC Twente? ,,In het hier en nu is dat een groot verschil”, zegt dé ervaringsdeskundige bij uitstek. Oud-goalie André van Gerven (68) had in de jaren zeventig een belangrijke bijrol in het Philips Stadion en verving regelmatig de legendarische Jan van Beveren.



In het Diekman was hij jarenlang de onbetwiste nummer een. ,,Ik vind Joël Drommel een goede keeper met een rustige uitstraling, die bovendien goed kan voetballen. Voor mij was het geen verrassing dat PSV hem wil hebben. En als je als mens goed in Enschede past, lukt het wat dat betreft in Eindhoven meestal ook wel”, geeft hij aan.