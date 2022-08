Dries Mertens weigert aanbieding Juventus uit loyaliteit met Napoli, Riqui Puig op weg naar MLS

Dit NAC heeft een groot gebrek aan doelpunten

NAC is voor doelpunten afhankelijk van een select groepje spelers. Van wie bovendien alleen Jort van der Sande en Odysseus Velanas hebben bewezen, allebei vorig seizoen voor het eerst, tien goals (Velanas) of meer (Van der Sande) te kunnen maken in één voetbaljaargang.

2 augustus