Drie uitzeges op rij: FC Utrecht is klaar voor Feyenoord

Na RKC-thuis (0-1) was de maat vol voor trainer John van den Brom. Hij kondigde consequenties aan en schroomde niet gearriveerde namen te slachtofferen. Hoe anders ziet de wereld er nu uit: FC Utrecht won de afgelopen drie lastige uitwedstrijden allemaal, zit bij de laatste zestien van de KNVB-beker en kan zondag directe concurrent Feyenoord op afstand zetten. Gisteren won FC Utrecht van FC Groningen (0-1) met tien van de elf spelers die nog van RKC verloren. Tegen de Waalwijkers was Mark van der Maarel geblesseerd, anders waren de elf namen op het veld exact hetzelfde geweest.



Toch vindt Van den Brom dat er wel degelijk zaken zijn veranderd. ,,Met onze kwaliteiten moeten we nog meer bezig zijn met de diepgang die we hebben, want dat is een kwaliteit van onze jongens voorop. Dan gaat het met name om het herkennen van situaties. Dat ging met name tegen Heracles Almelo (1-3, red.) goed, toen gingen we zó vaak diep. Bepaalde dingen zijn nu goed bij ons. Gisteren gaven we relatief weinig kansen weg. En we creëren áltijd kansen. Gisteren speelden we niet goed, maar heb je toch echt drie, vier honderdprocentkansen om de wedstrijd eerder te beslissen. Als voetballiefhebber heb je niet echt genoten gisteren, maar we wilden doorgaan en dat is gelukt. In toch een lastige bekerwedstrijd.”



De kans dat de elf van gisteren zondag tegen Feyenoord spelen, is niet groot. Jean-Christophe Bahebeck viel gisteren uit vlak voor de wissel die Van den Brom al in gedachten had: het inbrengen van de uiteindelijke matchwinner Issah Abass. ,,Ik denk dat zondag voor J-C lastig wordt”, aldus Van den Brom, die verder de geblesseerde Bart Ramselaar mist. Maar dat neemt het vertrouwen richting zondag uiteraard niet weg. ,,We zitten er hartstikke goed in. We staan beter, we voetballen beter, al moet ik eerlijk zeggen dat dat gisteren wel minder was.”