Drie duels in Jupiler League afgelast door sneeuwval

Trainer Jan van Staa zou tegen Jong PSV zijn debuut maken als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Hij was eerder deze week in De Adelaarshorst aangesteld als opvolger van de weggestuurde Leon Vlemmings. ,,Het is een verstandige beslissing. Onder deze omstandigheden zou de wedstrijd een loterij worden. Bovenal staat de veiligheid van spelers voorop'', zei de 62-jarige Utrechter op de Facebookpagina van de club. ,,Maar zo op het laatste moment is wel jammer. Ik had me er op verheugd, maar het is niet anders.''