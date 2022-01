Dreun voor PSV: André Ramalho maanden aan de kant na enkeloperatie

De verdediger hield na het duel met Go Ahead Eagles van voor de kerst last van zijn enkel en is deze week geopereerd. Aanvankelijk leek het allemaal in orde en was er weinig zorg om het gewricht van de Zuid-Amerikaan.



In de zomer van vorig jaar tekende Ramalho bij PSV. Hij werd herenigd met trainer Roger Schmidt, met wie Ramalho al samenwerkte bij RB Salzburg en Bayer Leverkusen. Bij PSV groeide de Braziliaan al snel uit tot vaste waarde en draagt inmiddels de aanvoerdersband als Marco van Ginkel (eerste captain) en Cody Gakpo (tweede captain) afwezig zijn.