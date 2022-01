Drama voor Naoki Maeda: Japanner loopt beenbreuk op bij FC Utrecht-debuut tegen Ajax

Na elf minuten eredivisie zit het er alweer op voor Naoki Maeda, die door FC Utrecht gehuurd is van Nagoya Grampus. De Japanner viel zondag bij zijn eredivisiedebuut al snel uit na een harde, maar faire tackle van Ajacied Lisandro Martínez. Maeda heeft een breuk in zijn onderbeen opgelopen en moet geopereerd worden.

Het was een triest beeld, hoe Naoki Maeda in tranen van het veld hinkelde en uiteindelijk door de clubmedici de catacomben in gedragen werd. Zijn eredivisiedebuut, in de kansloos verloren topper tegen Ajax (0-3), duurde welgeteld elf minuten. Daarna ging hij direct door naar het ziekenhuis. Daar werd een breuk in zijn onderbeen vastgesteld, waarvoor een operatie staat.

Daarmee is het seizoen van Maeda ten einde, terwijl de 27-jarige Japanner tot het einde van het seizoen gehuurd was van Nagoya Grampus. Er ligt een optie tot koop, die - als die wordt gelicht - ervoor zorgt dat Maeda tot de zomer van 2025 vast ligt in de Domstad. Maar de vraag is nu natuurlijk of het zin heeft voor Utrecht om die optie te lichten. Dat beseft ook Maeda. ,,Mij wacht een maandenlange revalidatie. Dat betekent dat mijn eerste wedstrijd voor FC Utrecht ook direct mijn laatste is geweest”, zegt hij op de clubwebsite van FC Utrecht.

Trainer René Hake vond de Japanner een goede indruk achterlaten, noemde hem leergierig én stelde hem direct op tegen Ajax. Hake zal extra balen, omdat hij met Maeda juist diepgang in zijn selectie wilde toevoegen. Zeker bij afwezigheid van Moussa Sylla. Daarom is het niet uit te sluiten dat Utrecht zich nog gaat roeren op de transfermarkt door de blessure van Maeda.

Door zijn kwetsuur werd het debuut van Maeda het kortste optreden ooit van een Utrecht-speler die bij zijn eredivisiedebuut in de basis mocht starten. Hij is wel officieel de derde Japanner die het shirt van Utrecht heeft gedragen, na Toshiya Fujita (veertien duels in 2003-2004) en Yoshiaki ‘Sjakie’ Takagi (33 wedstrijden tussen 2011 en 2013). Maeda is van alle spelers die in actie kwamen voor FC Utrecht overigens niet degene met de minste minuten voor de Domstedelingen. Davy van den Berg en Eros Maddy speelden dit seizoen al respectievelijk vier en vijf minuten mee.

,,Het was mijn grote droom om in Europa te voetballen en die droom is werkelijkheid geworden door de kans die FC Utrecht me heeft geboden”, aldus Maeda. ,,Mijn droom valt voor nu in duigen, maar ik geef mijn droom niet op. Met Nagoya Grampus en FC Utrecht ga ik in gesprek over mijn behandeltraject en ik ga me nu volledig focussen op mijn herstel.”

