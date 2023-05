Drama in Tilburg: Willem II blijft in de eerste divisie na tegengoal in allerlaatste minuut van extra tijd

Willem II heeft de 3-2-nederlaag in Venlo van afgelopen dinsdag in eigen huis wel recht weten te breien (2-1 na 90 minuten), maar in de laatste minuut van de extra tijd ging het mis voor de Tilburgers. De 2-2 van VVV betekende einde seizoen voor Willem II.

De Tilburgse ziekenboeg was half leeggestroomd na het slagveld in Venlo. Wessel Dammers en Matthias Verreth bleken niet inzetbaar bij de return in Tilburg, Leeroy Owusu en Lucas Woudenberg wel. Daarnaast had coach Reinier Robbemond een taktische wissel toegepast. Pol Llonch was ingewisseld voor de aanvallender ingestelde Ringo Meerveld.

De opdracht was helder voor Willem II. Met één doelpunt verschil winnen om in ieder geval directe uitschakeling te voorkomen, maar liever een ruimere zege om zo een plek in de tweede ronde van de play-offs af te dwingen.

De Tricolores straalden vanaf het eerste fluisignaal uit niet lang te willen wachten met ‘operatie reparatie’. De start was slordig, maar wel volle vaart vooruit. Dat resulteerde in de .. minuut in de openingstreffer. Leeroy Owusu krulde de bal vanaf rechts precies op het hoofd van Elton Kabangu, die de bal goed verlengde: 1-0.

Van richting veranderd

VVV kroop af en toe uit z’n schulp, maar net als in Venlo had Willem II nu ook al snel de dubbele voorsprong te pakken. In de 22ste minuut kwam de bal na een lange aanval voor de voeten van Jesse Bosch, die zijn lage schot van richting veranderd zag worden door VVV-verdediger Sem Dirks. Keeper Ennio van der Gouw was daardoor kansloos: 2-0.

Na ruim een halfuur spelen had Kabangu er al 3-0 van kunnen maken, maar nadat Hornkamp een voorzet verlengd had, kon de Belg de bal bijna op de doellijn niet in het doel krijgen.

Direct daarna was er een schrikmomoment in het Tilburgse kamp, toen Nick Venema de bal onhoudbaar voor Willem II-keeper in de kruising schoot. Maar de VVV-aanval stond buitenspel, had de grensrechter geconstateerd. En tot opluchting van de bijna 14.000 Willem II-supporters in het stadion bevestigde de VAR dat vervolgens.

In de tweede helft nam VVV, dat móest scoren, het initiatief. Maar de eerste grote kans was weer voor Willem II. De thuisploeg scoorde zelfs, maar de VAR constateerde hands van Niels van Berkel, waardoor het feest niet doorging.

Misverstand

VVV leefde nog en leek zelf even op weg naar de 2-1. Na een misverstand in de verdediging van Willem II hadden de Venlonaren een enorme kans om helemaal terug in de tweestrijd te komen, maar ze verprutsten die mogelijkheid.

Maar de 2-1 viel dan toch. Een kwartier voor tijd draaide Nick Venema goed weg bij zijn tegenstander en schoot raak.

Eerder was Jizz Hornkamp al vervangen door Jeremy Bokila, na de tegentreffer kwamen Pol Lonch en Valentino Vermeulen in het veld voor Meerveld en Schouten. Willem II was in de slotfase de ploeg die het meest op zoek was naar de verlossende treffer die verlengingen zou voorkomen. Maar er werd niet meer gescoord in de reguliere speeltijd.

Bij het begin van de verlengingen kwam Amine Lachkar in het veld voor Leeroy Owusu, zodat Willem II met een verdediging op het veld stond met heel weinig speelminuten dit seizoen. VVV oogde fitter in de extra tijd, Willem II als een bokser die in de touwen hing. Maar de Venlonaren durfden niet helemaal va banque te gaan. In de slotfase van de tweede verlenging werd Van Berkel nog vervangen door Joeri Schroijen.

In de extra tijd van de tweede verlenging ging het mis voor Willem II. VVV gooide de bal nog 1 keer voor de pot en Ozcan Yasar kopte raak: 2-2 en einde seizoen voor Willem II.

Willem II: Smits; Owusu (91. Lachkar), Schouten, Heerkens (75. Vermeulen), Woudenberg (85. Spieringhs), Van Berkel (116. Schroijen); Bosch, Oosting, Meerveld (75. Llonch); Hornkamp (66. Bokila), Kabangu.

