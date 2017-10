Dost mogelijk toch inzetbaar tegen Wit-Rusland, Veltman valt af

Ajax-aankoop Wöber maakt debuut voor Oostenrijk

6 oktober Verdediger Maximilian Wöber van Ajax heeft zijn debuut gemaakt in de nationale ploeg van Oostenrijk. De negentienjarige Oostenrijker mocht van bondscoach Marcel Koller in de basis starten in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië. Wöber fungeerde in Wenen als linksback van het Oostenrijkse elftal.