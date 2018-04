Dost als ‘Oranje-bedanker’ in lijstje grote namen

Door Daniël Dwarswaard



Ruud Gullit

Voor het WK voetbal in 1994 kreeg Ruud Gullit het aan de stok met toenmalig bondscoach Dick Advocaat. De speelstijl die de coach wilde hanteren tijdens het toernooi in de Verenigde Staten vond Gullit te riskant. Hij had geen trek om in een Nederlands elftal te spelen dat met slechts drie verdedigers wilde aantreden. ‘Pure zelfmoord’, noemde Gullit de tactiek. De voormalig aanvoerder van Oranje is stellig: op deze manier heeft hij geen trek in het WK. Pas veel later zou Gullit zeggen er spijt van te hebben. Recent werkten Gullit en Advocaat nog samen als coaches van Oranje.