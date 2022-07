Dortmund wil Luis Suárez als vervanger Sébastien Haller, Luciano Narsingh naar Polen

Investeer­ders NAC=Breda niet geschrok­ken van extra huiswerk: ‘KNVB wil precies weten hoe het geld is verdiend’

,,Het is jammer dat we een aantal dagen vertragingen oplopen, maar we hebben alle vertrouwen dat op korte termijn de KNVB haar akkoord geeft. Het is overzichtelijk wat nog gedaan moet worden.” Dat zegt NAC=Breda, de investeringsgroep die eerstedivisionist NAC wil overnemen, in reactie op het bericht dat de voetbalbond aanvullende informatie heeft opgevraagd.

