Doorbraak: Luuk de Jong keert voor 3 miljoen euro terug naar PSV

,,De 31-jarige spits was vandaag in Eindhoven en is inmiddels ook medisch gekeurd door de club. De onderhandelingen met zijn club Sevilla zijn recent in een stroomversnelling geraakt. De contractbesprekingen tussen clubs en speler zijn in afrondende fase. Morgen hoopt PSV meer te kunnen melden", schrijft de bekerwinnaar vrijdagavond op de clubsite.



De Jong is komend seizoen dus weer de spits van PSV, iets wat tussen 2014 en 2019 ook al het geval was. In die periode won hij drie titels met PSV en daarna ging hij voor 15 miljoen euro naar Sevilla FC. PSV betaalt drie jaar later 3 miljoen euro om hem terug te halen.